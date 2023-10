SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag im Sinkflug

So entwickelt sich SMA Solar

Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 16,3 Prozent auf 54,90 EUR.

Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 16,3 Prozent auf 54,90 EUR abwärts. In der Spitze fiel die SMA Solar-Aktie bis auf 53,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 587.151 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.07.2023 auf bis zu 112,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 105,28 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 38,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 76,00 EUR.

Am 11.05.2023 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 367,18 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 66,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 220,56 EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können SMA Solar-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je SMA Solar-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,97 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMA Solar von vor 10 Jahren verdient

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

XETRA-Handel: TecDAX beginnt Handel im Plus