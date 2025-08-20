SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Zuletzt ging es für die SMA Solar-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 22,72 EUR.
Um 15:53 Uhr ging es für die SMA Solar-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 22,72 EUR. Die SMA Solar-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,56 EUR nach. Bei 23,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 100.021 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
Bei 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (10,94 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 51,85 Prozent Luft nach unten.
SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,67 EUR für die SMA Solar-Aktie aus.
Am 07.08.2025 lud SMA Solar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 357,15 Mio. EUR – eine Minderung von 10,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 397,55 Mio. EUR eingefahren.
Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,108 EUR je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.2024
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|29.02.2024
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
