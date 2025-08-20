DAX24.190 -0,4%ESt505.442 -0,6%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1639 -0,1%Öl67,23 +0,3%Gold3.338 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX leichter -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste -- D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Stoxx Europe 50-Titel Prosus-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Prosus-Anleger freuen Stoxx Europe 50-Titel Prosus-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Prosus-Anleger freuen
Handelsdeal zwischen EU und USA: Autozölle auf EU-Importe sollen rückwirkend auf 15 Prozent sinken Handelsdeal zwischen EU und USA: Autozölle auf EU-Importe sollen rückwirkend auf 15 Prozent sinken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Blick auf SMA Solar-Kurs

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit roten Vorzeichen

21.08.25 12:06 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 23,54 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
22,68 EUR -0,86 EUR -3,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SMA Solar-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 23,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bisher bei 23,20 EUR. Bei 23,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.779 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 24,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 10,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SMA Solar-Aktie 53,53 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar-Aktie wird bei 18,67 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Gewinn von 0,108 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet

Analysten sehen bei SMA Solar-Aktie weniger Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

Nachrichten zu SMA Solar AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
18.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
23.07.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
22.07.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
17.07.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
17.07.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen