SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 23,54 EUR abwärts.

Die SMA Solar-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 23,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bisher bei 23,20 EUR. Bei 23,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.779 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 24,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 10,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SMA Solar-Aktie 53,53 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar-Aktie wird bei 18,67 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Gewinn von 0,108 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

