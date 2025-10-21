SMA Solar Aktie News: SMA Solar wird am Vormittag ausgebremst
Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SMA Solar-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 22,70 EUR.
Das Papier von SMA Solar befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 22,70 EUR ab. Das Tagestief markierte die SMA Solar-Aktie bei 22,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.612 SMA Solar-Aktien.
Bei 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 8,76 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,94 EUR. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SMA Solar-Aktie 107,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SMA Solar-Aktie bei 18,00 EUR.
Am 07.08.2025 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,759 EUR je SMA Solar-Aktie.
Redaktion finanzen.net
