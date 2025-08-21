SMA Solar Aktie News: SMA Solar legt am Vormittag zu

SMA Solar im Blick

Die Aktie von SMA Solar zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von SMA Solar legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 22,68 EUR.

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 22,68 EUR. Der Kurs der SMA Solar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,68 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.534 SMA Solar-Aktien.

Bei einem Wert von 24,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2025). Mit einem Zuwachs von 9,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 10,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 51,76 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SMA Solar am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SMA Solar ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je SMA Solar-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,108 EUR fest.

