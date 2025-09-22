SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 21,00 EUR.

Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 21,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SMA Solar-Aktie bei 21,12 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.962 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 18,48 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 91,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,00 EUR.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,38 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,45 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 357,15 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SMA Solar-Verlust in Höhe von -2,817 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 10 Jahren verloren

SMA Solar: Eine erstaunliche Reaktion

SMA-Aktie springt an SDAX-Spitze - Vorstand kauft Aktienpakete