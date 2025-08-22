SMA Solar Aktie News: SMA Solar verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 23,06 EUR.
Das Papier von SMA Solar befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 23,06 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die SMA Solar-Aktie bis auf 22,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 51.034 SMA Solar-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,88 EUR) erklomm das Papier am 04.07.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,89 Prozent. Am 14.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.
SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,67 EUR aus.
Am 07.08.2025 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 397,55 Mio. EUR umgesetzt.
Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2025 0,108 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.2024
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|29.02.2024
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
