Kursentwicklung im Fokus

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag im Minusbereich

25.08.25 12:05 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von SMA Solar gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die SMA Solar-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 23,20 EUR ab.

Die SMA Solar-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 23,20 EUR. In der Spitze büßte die SMA Solar-Aktie bis auf 23,14 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.577 SMA Solar-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 6,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 112,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,67 EUR je SMA Solar-Aktie aus.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar 0,45 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 357,15 Mio. EUR, gegenüber 397,55 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,16 Prozent präsentiert.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,108 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

