DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.277 ±-0,0%Nas21.474 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1650 +0,3%Öl67,41 -1,9%Gold3.384 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas tiefer -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen
Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
SMA Solar im Fokus

SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

26.08.25 16:10 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von SMA Solar. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 23,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
23,04 EUR 0,04 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 23,24 EUR. Die SMA Solar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,28 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,28 EUR. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 20.169 Aktien.

Bei 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 7,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 10,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SMA Solar-Aktie 112,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,67 EUR je SMA Solar-Aktie an.

SMA Solar veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 357,15 Mio. EUR – eine Minderung von 10,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 397,55 Mio. EUR eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SMA Solar-Aktie in Höhe von 0,108 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar: Rückenwind aus den USA

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 10 Jahren bedeutet

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SMA Solar

Nachrichten zu SMA Solar AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
18.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
23.07.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
22.07.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
17.07.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
17.07.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen