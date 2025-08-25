SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

SMA Solar im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von SMA Solar. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 23,24 EUR.

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 23,24 EUR. Die SMA Solar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,28 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,28 EUR. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 20.169 Aktien.

Bei 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 7,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 10,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SMA Solar-Aktie 112,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,67 EUR je SMA Solar-Aktie an.

SMA Solar veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 357,15 Mio. EUR – eine Minderung von 10,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 397,55 Mio. EUR eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SMA Solar-Aktie in Höhe von 0,108 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar: Rückenwind aus den USA

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 10 Jahren bedeutet

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren eingebracht