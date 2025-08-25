SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Mittag schwächer

So entwickelt sich SMA Solar

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 22,84 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 22,84 EUR. Das Tagestief markierte die SMA Solar-Aktie bei 22,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.865 SMA Solar-Aktien.

Bei 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 8,93 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (10,94 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,67 EUR für die SMA Solar-Aktie.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 357,15 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SMA Solar 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,108 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

