SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochvormittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von SMA Solar. Zuletzt konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 23,44 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 23,44 EUR. Die SMA Solar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.302 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,14 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,94 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 53,33 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,67 EUR je SMA Solar-Aktie aus.

SMA Solar gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SMA Solar ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite hat SMA Solar im vergangenen Quartal 357,15 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SMA Solar 397,55 Mio. EUR umsetzen können.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SMA Solar-Aktie in Höhe von 0,108 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar: Rückenwind aus den USA

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 10 Jahren bedeutet

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren eingebracht