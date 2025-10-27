SMA Solar Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit SMA Solar ein

Kurs der SMA Solar

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 8,1 Prozent auf 24,92 EUR.

Das Papier von SMA Solar legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 8,1 Prozent auf 24,92 EUR. In der Spitze legte die SMA Solar-Aktie bis auf 25,14 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 201.777 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 25,14 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR. Mit einem Kursverlust von 56,10 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,00 EUR.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat SMA Solar mit einem Umsatz von insgesamt 357,15 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent verringert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -3,466 EUR ausweisen wird.

