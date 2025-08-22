SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagvormittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 23,50 EUR.

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 23,50 EUR. Bei 23,68 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 3.736 Stück.

Am 04.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 5,87 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 10,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 53,45 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,67 EUR.

SMA Solar gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 397,55 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SMA Solar-Aktie in Höhe von 1,15 EUR im Jahr 2026 aus.

