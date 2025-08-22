SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SMA Solar. Zuletzt ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 23,22 EUR.

Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:43 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 23,22 EUR. Die SMA Solar-Aktie legte bis auf 23,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 23,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 30.731 Stück.

Bei 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 6,67 Prozent niedriger. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je SMA Solar-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,67 EUR.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat SMA Solar mit einem Umsatz von insgesamt 357,15 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent verringert.

Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,15 EUR je Aktie.

