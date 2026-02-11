DAX25.157 +1,2%Est506.088 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +0,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.384 ±-0,0%Euro1,1886 +0,1%Öl69,76 +0,2%Gold5.073 -0,2%
Smartbrillen-Boom

EssilorLuxottica-Aktie springt hoch: Plus bei Umsatz und Gewinn überrascht positiv

12.02.26 10:17 Uhr
EssilorLuxottica-Aktie springt hoch: Überraschungs-Coup: EssilorLuxottica legt bei Umsatz und Gewinn stärker zu als erwartet

Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn unerwartet stark zugelegt.

Grund ist auch der Smartbrillen-Boom. Der Umsatz kletterte um 7,5 Prozent auf fast 28,5 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen EssilorLuxottica am Mittwoch in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten im Schnitt weniger erwartet. Der Konzern mit Marken wie Ray Ban und Oakley ist Weltmarktführer für Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen.

Das Unternehmen profitierte 2025 vor allem vom Hype um die Smartbrille Ray-Ban Meta. Auch in den kommenden Jahren rechnet der Konzern insgesamt mit einem soliden Umsatzwachstum. Unter dem Strich stieg der Gewinn 2025 um 1,1 Prozent auf rund 3,16 Milliarden Euro. Die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr soll auf 4,00 Euro je Aktie steigen.

EssilorLuxottica-Aktie mit deutlichen Gewinnen

EssilorLuxottica haben am Donnerstag im EURONEXT-Handel deutlich im Plus gelegen. An der EURONEXT in Paris geht es für die Aktie von EssilorLuxottica am Donnerstag zeitweise um 5,5 Prozent rauf auf 264,60 Euro. Sie stemmte sich damit gegen den Abwärtstrend seit November vergangenen Jahres, der den Kurs in der Spitze von über 320 auf rund 250 Euro gedrückt hatte.

Der Brillenkonzern hatte im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn unerwartet stark zugelegt. Entsprechend positiv äußerten sich Analysten. Bei Barclays war von einem eindrucksvollen vierten Quartal die Rede. Der längerfristige Ausblick sollte die Bedenken hinsichtlich der Margen beenden. Das Unternehmen profitiere von der positiven Preisentwicklung dank der "Smartbrillen" wie auch von sinkenden Kosten.

/jha/he

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX)

mehr Analysen