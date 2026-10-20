EssilorLuxottica-Aktie: Überraschend starkes Wachstum
Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im dritten Quartal von guten Geschäften mit traditionellen Brillen profitiert.
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Zu konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,2 Prozent auf fast 7,5 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen EssilorLuxotticaam Dienstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur ein Wachstum von 6,3 Prozent erwartet. Auf Basis aktueller Wechselkurse war das Wachstum mit 9,0 Prozent sogar noch stärker. Auch das Geschäft rund um Smartbrillen stieg deutlich. Der Konzern mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban legte in allen Regionen zu.
/jha
CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX)
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