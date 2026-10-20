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Smartbrillen stark

EssilorLuxottica-Aktie: Überraschend starkes Wachstum

EssilorLuxottica-Aktie: Überraschend starkes Wachstum

Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im dritten Quartal von guten Geschäften mit traditionellen Brillen profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EssilorLuxottica
160.50 EUR 9.50 EUR 6.29 %
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Zu konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,2 Prozent auf fast 7,5 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen EssilorLuxotticaam Dienstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur ein Wachstum von 6,3 Prozent erwartet. Auf Basis aktueller Wechselkurse war das Wachstum mit 9,0 Prozent sogar noch stärker. Auch das Geschäft rund um Smartbrillen stieg deutlich. Der Konzern mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban legte in allen Regionen zu.

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/jha

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX)

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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19:46 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
05.10.26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
05.10.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
30.09.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital

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