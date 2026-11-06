Smartbroker Holding AG: Neue Ziele

Die Smartbroker Holding AG verschiebt die Ziele für das Kundenwachstum ins Jahr 2027, hebt für 2026 aber die Ergebnisspanne an. Die Analysten von GBC bestätigen das Kursziel und erneuern die Kaufempfehlung.

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Smartbroker Holding AG die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (per 31.12.) angepasst und verschiebt im Rahmen dessen das Kundenwachstum ins Jahr 2027, hebt für 2026 die Ergebnisspanne aber an. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage schreibe das neue Ziel bei Neukunden im Wesentlichen den Trend seit März fort. Nach über 14.000 Neukunden im Januar und Februar seien von März bis Juni weniger als 17.000 hinzugekommen, also rund 4.200 pro Monat. Für das zweite Halbjahr impliziere die Prognose rund 4.000 Neukunden pro Monat. Ein Vorzieheffekt aus dem Altersvorsorgedepot sei damit nicht mehr unterstellt. Die höhere EBITDA-Spanne resultiere aus geringeren Marketing- und Akquisitionskosten, da das Management nach eigener Aussage kein Wachstum zu überhöhten Akquisitionskosten einkaufe. Neben der geringeren Neukundenzahl belaste ein etwas schwächeres Media-Geschäft, das im ersten Halbjahr noch um 6,7 Prozent gewachsen sei. Die Handelsaktivität der Bestandskunden habe sich nach dem sehr starken ersten Quartal beruhigt, bleibe laut Unternehmen aber hoch. Demnach senke das Analystenteam die Umsatzprognose für 2026 auf 67,50 Mio. Euro (zuvor: 70,00 Mio. Euro) und orientiere sich an der Mitte der neuen Spanne. Die EBITDA-Prognose von 0,50 Mio. Euro belasse GBC unverändert und halte die Obergrenze von 2,00 Mio. Euro bei disziplinierten Marketingausgaben für erreichbar. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 17,80 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.11.2026, 12:40 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 05.11.2026 um 11:30 Uhr fertiggestellt und am 05.11.2026 um 13:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

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