SmartFinancial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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SmartFinancial hat am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 1,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SmartFinancial 0,810 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 90,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 82,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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