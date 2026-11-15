SmartKem legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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SmartKem gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei -1,94 USD. Ein Jahr zuvor waren -22,500 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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