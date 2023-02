QUALCOMM-Aktie an der NASDAQ mit Gewinnen: Gewinn von QUALCOMM bricht ein

Der Umsatz der US-Firma sank im vergangenen Quartal um zwölf Prozent auf rund 9,5 Milliarden Dollar und der Gewinn brach um gut ein Drittel auf 2,2 Milliarden Dollar ein.

Von QUALCOMM kommen die Modems zur Einwahl ins Mobilfunk-Netz in zahlreichen Smartphones sowie auch die Haupt-Prozessoren vieler Modelle mit dem Google-System Android. Nach Berechnungen von Marktforschern fiel der weltweite Smartphone-Absatz im vergangenen Quartal um 18 Prozent.

Für das laufende Vierteljahr schließt QUALCOMM einen noch deutlicheren Umsatzrückgang nicht aus. Der Konzern geht von Erlösen zwischen 8,7 und 9,5 Milliarden Dollar aus. Schon in der Mitte dieser Spanne wäre es ein Minus von mehr als 18 Prozent im Jahresvergleich.

An der NASDAQ kam vor allem der Ausblick zunächst nicht gut an, die Papiere drehen dann aber ins Plus. Die QUALCOMM-Aktie legt im Handelsverlauf im NASDAQ-Handel zeitweise 1,41 Prozent auf 137,76 US-Dollar zu.

