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SMI im Blick

SMI aktuell: SMI am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen

16.06.26 12:25 Uhr
SMI aktuell: SMI am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen | finanzen.net

Am Dienstagmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

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Der SMI verbucht im SIX-Handel um 12:08 Uhr Gewinne in Höhe von 0,51 Prozent auf 13.787,64 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,613 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,122 Prozent auf 13.734,21 Punkte an der Kurstafel, nach 13.717,54 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13.701,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13.799,36 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, stand der SMI bei 13.220,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 12.882,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, lag der SMI bei 12.090,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,08 Prozent. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,47 Prozent auf 84,62 CHF), Lonza (+ 1,33 Prozent auf 501,60 CHF), UBS (+ 1,01 Prozent auf 39,91 CHF), Swiss Re (+ 0,74 Prozent auf 122,30 CHF) und Richemont (+ 0,69 Prozent auf 182,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Swisscom (-0,39 Prozent auf 645,50 CHF), Amrize (-0,37 Prozent auf 43,07 CHF), Kühne + Nagel International (-0,29 Prozent auf 187,50 CHF), Novartis (-0,05 Prozent auf 120,16 CHF) und Givaudan (+ 0,00 Prozent auf 3.198,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1.108.426 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 285,013 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,56 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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