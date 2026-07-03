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Index-Performance

SMI aktuell: SMI am Montagmittag mit grünem Vorzeichen

SMI aktuell: SMI am Montagmittag mit grünem Vorzeichen

Beim SMI stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
90.80 EUR 0.70 EUR 0.78 %
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Amrize
43.67 EUR -0.19 EUR -0.43 %
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Geberit AG (N)
560.40 EUR 0.40 EUR 0.07 %
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Givaudan AG
3,689.00 EUR -13.00 EUR -0.35 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
218.60 EUR -2.40 EUR -1.09 %
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Logitech S.A.
88.46 EUR -0.40 EUR -0.45 %
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Partners Group AG
737.40 EUR 9.20 EUR 1.26 %
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Richemont
195.65 EUR -2.70 EUR -1.36 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
362.05 EUR -3.75 EUR -1.03 %
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Sika AG
173.65 EUR -1.60 EUR -0.91 %
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Swiss Re AG
142.55 EUR 1.25 EUR 0.88 %
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Swisscom AG
675.00 EUR 15.00 EUR 2.27 %
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UBS
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Indizes
SMI
14,251.27 CHF 16.18 CHF 0.11 %
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Am Montag steht der SMI um 12:07 Uhr via SIX 0,09 Prozent im Plus bei 14.248,51 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,666 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,069 Prozent auf 14.244,90 Punkte an der Kurstafel, nach 14.235,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.268,41 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.209,61 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der SMI-Kurs bei 13.708,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, stand der SMI bei 13.145,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 11.937,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,56 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.464,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Swisscom (+ 1,37 Prozent auf 627,00 CHF), Partners Group (+ 0,93 Prozent auf 691,80 CHF), Swiss Re (+ 0,75 Prozent auf 133,60 CHF), Richemont (+ 0,63 Prozent auf 183,35 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,58 Prozent auf 206,70 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Sika (-1,44 Prozent auf 160,40 CHF), Logitech (-0,92 Prozent auf 81,86 CHF), Geberit (-0,73 Prozent auf 517,60 CHF), Amrize (-0,61 Prozent auf 40,93 CHF) und Givaudan (-0,52 Prozent auf 3.415,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 529.874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 290,146 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG