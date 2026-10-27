DAX 25.641 +0,9%ESt50 6.173 +0,9%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,73 +2,2%Nas 26.509 +1,3%Bitcoin 72.268 +0,9%Euro 1,1145 -0,3%Öl 113,9 -1,6%Gold 4.059 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Blick

SMI aktuell: SMI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

SMI aktuell: SMI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Der SMI befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
77.60 EUR 2.02 EUR 2.67 %
Charts | News | Analysen
Amrize
34.96 EUR 0.43 EUR 1.25 %
Charts | News | Analysen
Galderma
202.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Holcim AG
71.80 EUR 0.24 EUR 0.34 %
Charts | News | Analysen
Logitech S.A.
100.05 EUR 1.71 EUR 1.74 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
90.26 EUR 0.22 EUR 0.24 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
139.40 EUR 2.22 EUR 1.62 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
683.80 EUR 3.60 EUR 0.53 %
Charts | News | Analysen
Richemont
176.70 EUR -0.25 EUR -0.14 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
430.05 EUR 2.95 EUR 0.69 %
Charts | News | Analysen
Sika AG
188.40 EUR -5.05 EUR -2.61 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
164.25 EUR -0.45 EUR -0.27 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SMI
14,593.87 CHF 54.92 CHF 0.38 %
News | Analysen

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,23 Prozent fester bei 14.572,96 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,663 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,053 Prozent auf 14.546,70 Punkte an der Kurstafel, nach 14.538,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.502,84 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.600,52 Zählern.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der SMI mit 13.945,71 Punkten berechnet. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 14.421,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der SMI mit 12.527,59 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,01 Prozent zu Buche. Bei 14.669,51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,04 Prozent auf 71,10 CHF), Amrize (+ 1,26 Prozent auf 32,98 CHF), Logitech (+ 1,16 Prozent auf 92,26 CHF), Holcim (+ 0,99 Prozent auf 67,54 CHF) und Novartis (+ 0,91 Prozent auf 128,64 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Galderma (-1,91 Prozent auf 187,25 CHF), Sika (-0,85 Prozent auf 174,70 CHF), Swiss Re (-0,84 Prozent auf 152,60 CHF), Nestlé (-0,36 Prozent auf 83,43 CHF) und Richemont (-0,18 Prozent auf 162,80 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 2.238.217 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 341,410 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,23 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.10.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.