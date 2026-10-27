SMI aktuell: SMI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Index im Blick

27.10.26 15:57 Uhr

Der SMI befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,23 Prozent fester bei 14.572,96 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,663 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,053 Prozent auf 14.546,70 Punkte an der Kurstafel, nach 14.538,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.502,84 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.600,52 Zählern.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der SMI mit 13.945,71 Punkten berechnet. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 14.421,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der SMI mit 12.527,59 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,01 Prozent zu Buche. Bei 14.669,51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,04 Prozent auf 71,10 CHF), Amrize (+ 1,26 Prozent auf 32,98 CHF), Logitech (+ 1,16 Prozent auf 92,26 CHF), Holcim (+ 0,99 Prozent auf 67,54 CHF) und Novartis (+ 0,91 Prozent auf 128,64 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Galderma (-1,91 Prozent auf 187,25 CHF), Sika (-0,85 Prozent auf 174,70 CHF), Swiss Re (-0,84 Prozent auf 152,60 CHF), Nestlé (-0,36 Prozent auf 83,43 CHF) und Richemont (-0,18 Prozent auf 162,80 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 2.238.217 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 341,410 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,23 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net