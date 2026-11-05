SMI aktuell: SMI-Anleger greifen am Donnerstagnachmittag zu

Kursentwicklung

05.11.26 15:57 Uhr

Am Donnerstag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Um 15:39 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,24 Prozent nach oben auf 15.058,75 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,708 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,255 Prozent höher bei 15.061,17 Punkten in den Handel, nach 15.022,85 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 14.995,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15.092,56 Punkten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 2,31 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, stand der SMI noch bei 13.703,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der SMI mit 14.551,56 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der SMI 12.363,53 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,67 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15.092,56 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Holcim (+ 2,89 Prozent auf 75,46 CHF), Sika (+ 2,33 Prozent auf 190,75 CHF), Swiss Re (+ 2,02 Prozent auf 159,25 CHF), Sandoz (+ 1,80 Prozent auf 83,62 CHF) und Amrize (+ 1,71 Prozent auf 36,30 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Logitech (-2,53 Prozent auf 80,92 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,33 Prozent auf 68,82 CHF), Roche (-0,93 Prozent auf 392,20 CHF), Alcon (-0,19 Prozent auf 63,16 CHF) und Novartis (-0,16 Prozent auf 134,04 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2.399.877 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 339,281 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,28 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net