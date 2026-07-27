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Kursentwicklung

SMI aktuell: SMI-Anleger greifen am Mittwochmittag zu

SMI aktuell: SMI-Anleger greifen am Mittwochmittag zu

In Zürich stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
85.58 EUR -0.64 EUR -0.74 %
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Alcon AG
63.32 EUR -0.88 EUR -1.37 %
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Geberit AG (N)
591.20 EUR 31.00 EUR 5.53 %
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Givaudan AG
3,354.00 EUR -9.00 EUR -0.27 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
223.70 EUR -5.10 EUR -2.23 %
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Partners Group AG
755.20 EUR -3.80 EUR -0.50 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
381.05 EUR -2.95 EUR -0.77 %
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Swiss Life AG (N)
985.40 EUR -2.00 EUR -0.20 %
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Swiss Re AG
149.25 EUR -1.75 EUR -1.16 %
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UBS
45.84 EUR 0.04 EUR 0.09 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
632.00 EUR 2.80 EUR 0.45 %
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Indizes
SMI
14,354.86 CHF 33.96 CHF 0.24 %
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Um 12:08 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,06 Prozent nach oben auf 14.329,93 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,648 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,124 Prozent tiefer bei 14.303,20 Punkten in den Handel, nach 14.320,90 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 14.304,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14.374,89 Punkten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,164 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der SMI einen Stand von 14.343,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wurde der SMI mit 13.364,80 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der SMI 12.212,19 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,17 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Geberit (+ 7,13 Prozent auf 564,60 CHF), Amrize (+ 0,66 Prozent auf 36,37 CHF), Roche (+ 0,44 Prozent auf 362,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,43 Prozent auf 212,10 CHF) und UBS (+ 0,33 Prozent auf 43,21 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Alcon (-1,36 Prozent auf 59,52 CHF), Swiss Life (-0,82 Prozent auf 921,60 CHF), Givaudan (-0,66 Prozent auf 3.141,00 CHF), Swiss Re (-0,60 Prozent auf 140,55 CHF) und Zurich Insurance (-0,47 Prozent auf 590,80 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 487.387 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 301,532 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,47 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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