SMI aktuell: SMI-Anleger greifen am Mittwochmittag zu
In Zürich stehen die Signale heute auf Stabilisierung.
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Um 12:08 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,06 Prozent nach oben auf 14.329,93 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,648 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,124 Prozent tiefer bei 14.303,20 Punkten in den Handel, nach 14.320,90 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SMI bei 14.304,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14.374,89 Punkten.
So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,164 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der SMI einen Stand von 14.343,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wurde der SMI mit 13.364,80 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der SMI 12.212,19 Punkte auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,17 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
SMI-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Geberit (+ 7,13 Prozent auf 564,60 CHF), Amrize (+ 0,66 Prozent auf 36,37 CHF), Roche (+ 0,44 Prozent auf 362,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,43 Prozent auf 212,10 CHF) und UBS (+ 0,33 Prozent auf 43,21 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Alcon (-1,36 Prozent auf 59,52 CHF), Swiss Life (-0,82 Prozent auf 921,60 CHF), Givaudan (-0,66 Prozent auf 3.141,00 CHF), Swiss Re (-0,60 Prozent auf 140,55 CHF) und Zurich Insurance (-0,47 Prozent auf 590,80 CHF).
SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 487.387 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 301,532 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SMI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,47 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
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|12.03.26
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|12.03.26
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|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG