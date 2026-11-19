Index im Fokus

Am vierten Tag der Woche zogen sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Donnerstag notierte der SMI via SIX zum Handelsende 1,10 Prozent leichter bei 14.721,84 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,719 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,023 Prozent höher bei 14.889,47 Punkten in den Handel, nach 14.886,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14.902,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14.721,84 Punkten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der SMI bereits um 2,93 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, stand der SMI bei 14.368,78 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 19.08.2026, einen Stand von 14.386,58 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 19.11.2025, den Wert von 12.530,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,13 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 15.272,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Alcon (+ 1,60 Prozent auf 63,32 CHF), Richemont (+ 0,97 Prozent auf 177,15 CHF), Logitech (+ 0,94 Prozent auf 85,48 CHF), Amrize (+ 0,42 Prozent auf 33,84 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,35 Prozent auf 68,22 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Novartis (-3,22 Prozent auf 127,24 CHF), Nestlé (-1,84 Prozent auf 84,45 CHF), Sika (-1,82 Prozent auf 186,00 CHF), Galderma (-1,52 Prozent auf 184,70 CHF) und Swiss Re (-1,43 Prozent auf 147,90 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3.873.732 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 349,157 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,23 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net