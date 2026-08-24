SMI aktuell: SMI beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Index im Fokus

02.09.26 17:57 Uhr

Am Mittwochabend hielten sich die Anleger in Zürich zurück.

Schlussendlich schloss der SMI am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 14.358,73 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,644 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,017 Prozent höher bei 14.337,24 Punkten in den Handel, nach 14.334,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14.382,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14.253,00 Punkten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der SMI bereits um 0,146 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14.346,14 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 02.06.2026, einen Stand von 13.305,72 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 02.09.2025, den Wert von 12.088,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,39 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Alcon (+ 1,82 Prozent auf 59,36 CHF), UBS (+ 1,13 Prozent auf 44,64 CHF), Swisscom (+ 1,12 Prozent auf 634,50 CHF), Lonza (+ 0,97 Prozent auf 583,40 CHF) und Roche (+ 0,49 Prozent auf 349,20 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Givaudan (-1,54 Prozent auf 3.205,00 CHF), Holcim (-1,36 Prozent auf 70,98 CHF), Amrize (-1,34 Prozent auf 34,66 CHF), Sika (-1,06 Prozent auf 187,55 CHF) und Partners Group (-1,00 Prozent auf 672,80 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 4.980.180 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 298,357 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,72 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net