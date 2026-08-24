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Index im Fokus

SMI aktuell: SMI beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

SMI aktuell: SMI beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Am Mittwochabend hielten sich die Anleger in Zürich zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
82.58 EUR -0.24 EUR -0.29 %
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Alcon AG
62.98 EUR 1.64 EUR 2.67 %
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Amrize
35.62 EUR -1.46 EUR -3.94 %
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Givaudan AG
3,443.00 EUR -6.00 EUR -0.17 %
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Holcim AG
76.08 EUR 0.82 EUR 1.09 %
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Lonza AG (N)
620.60 EUR 5.00 EUR 0.81 %
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Partners Group AG
709.20 EUR -10.80 EUR -1.50 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
371.00 EUR 5.00 EUR 1.37 %
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Sika AG
199.40 EUR -0.90 EUR -0.45 %
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Swiss Re AG
149.35 EUR -0.95 EUR -0.63 %
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Swisscom AG
660.00 EUR -5.00 EUR -0.75 %
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UBS
46.54 EUR -0.59 EUR -1.25 %
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Indizes
SMI
14,358.73 CHF 23.94 CHF 0.17 %
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Schlussendlich schloss der SMI am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 14.358,73 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,644 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,017 Prozent höher bei 14.337,24 Punkten in den Handel, nach 14.334,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14.382,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14.253,00 Punkten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der SMI bereits um 0,146 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14.346,14 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 02.06.2026, einen Stand von 13.305,72 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 02.09.2025, den Wert von 12.088,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,39 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Alcon (+ 1,82 Prozent auf 59,36 CHF), UBS (+ 1,13 Prozent auf 44,64 CHF), Swisscom (+ 1,12 Prozent auf 634,50 CHF), Lonza (+ 0,97 Prozent auf 583,40 CHF) und Roche (+ 0,49 Prozent auf 349,20 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Givaudan (-1,54 Prozent auf 3.205,00 CHF), Holcim (-1,36 Prozent auf 70,98 CHF), Amrize (-1,34 Prozent auf 34,66 CHF), Sika (-1,06 Prozent auf 187,55 CHF) und Partners Group (-1,00 Prozent auf 672,80 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 4.980.180 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 298,357 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,72 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

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