SMI aktuell: SMI beendet die Sitzung mit Verlusten

Index-Performance im Fokus

03.11.26 17:57 Uhr

Am Abend zogen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SMI tendierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,40 Prozent tiefer bei 14.743,09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,717 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,307 Prozent auf 14.757,15 Punkte an der Kurstafel, nach 14.802,52 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.863,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14.731,15 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der SMI bei 13.660,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14.371,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.235,54 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,29 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14.863,48 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,63 Prozent auf 72,50 CHF), Lonza (+ 0,62 Prozent auf 652,20 CHF), Swiss Life (+ 0,56 Prozent auf 965,00 CHF), Partners Group (+ 0,52 Prozent auf 657,40 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,29 Prozent auf 625,40 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Logitech (-2,75 Prozent auf 76,36 CHF), Geberit (-2,21 Prozent auf 576,00 CHF), Roche (-1,56 Prozent auf 391,00 CHF), Galderma (-1,31 Prozent auf 189,00 CHF) und Givaudan (-1,25 Prozent auf 3.950,00 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4.040.006 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 351,228 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist mit 11,00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 7,04 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net