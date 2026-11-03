DAX 25.865 -0,4%ESt50 6.145 -0,5%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,45 +3,8%Nas 25.414 +1,0%Bitcoin 69.312 +1,1%Euro 1,1195 +0,0%Öl 103,4 -1,3%Gold 3.932 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Index-Performance im Fokus

SMI aktuell: SMI beendet die Sitzung mit Verlusten

SMI aktuell: SMI beendet die Sitzung mit Verlusten

Am Abend zogen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
78.00 EUR 1.56 EUR 2.04 %
Charts | News | Analysen
Galderma
204.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Geberit AG (N)
620.00 EUR -3.40 EUR -0.55 %
Charts | News | Analysen
Givaudan AG
4,318.00 EUR -32.00 EUR -0.74 %
Charts | News | Analysen
Logitech S.A.
83.92 EUR -0.72 EUR -0.85 %
Charts | News | Analysen
Lonza AG (N)
707.00 EUR -2.60 EUR -0.37 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
705.20 EUR 4.40 EUR 0.63 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
429.60 EUR 0.60 EUR 0.14 %
Charts | News | Analysen
Swiss Life AG (N)
1,051.00 EUR 2.00 EUR 0.19 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
168.00 EUR 1.35 EUR 0.81 %
Charts | News | Analysen
UBS
43.52 EUR 0.88 EUR 2.06 %
Charts | News | Analysen
Zurich Insurance AG (Zürich)
684.40 EUR 9.00 EUR 1.33 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SMI
14,743.09 CHF -59.43 CHF -0.4 %
News | Analysen

Der SMI tendierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,40 Prozent tiefer bei 14.743,09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,717 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,307 Prozent auf 14.757,15 Punkte an der Kurstafel, nach 14.802,52 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.863,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14.731,15 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der SMI bei 13.660,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14.371,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.235,54 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,29 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14.863,48 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,63 Prozent auf 72,50 CHF), Lonza (+ 0,62 Prozent auf 652,20 CHF), Swiss Life (+ 0,56 Prozent auf 965,00 CHF), Partners Group (+ 0,52 Prozent auf 657,40 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,29 Prozent auf 625,40 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Logitech (-2,75 Prozent auf 76,36 CHF), Geberit (-2,21 Prozent auf 576,00 CHF), Roche (-1,56 Prozent auf 391,00 CHF), Galderma (-1,31 Prozent auf 189,00 CHF) und Givaudan (-1,25 Prozent auf 3.950,00 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4.040.006 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 351,228 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist mit 11,00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 7,04 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Aktuelle Roche Aktie News

Werbung

Roche Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.