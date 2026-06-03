SMI aktuell: SMI bewegt sich am Mittag im Plus

SMI-Performance

SMI-Handel am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch verbucht der SMI um 12:08 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,27 Prozent auf 13.392,23 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,566 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,270 Prozent fester bei 13.392,31 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13.356,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13.371,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13.447,93 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,750 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 13.100,63 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 10.03.2026, einen Stand von 13.065,19 Punkten auf. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, bei 12.351,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,09 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14.063,53 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Nestlé (+ 1,35 Prozent auf 78,78 CHF), Roche (+ 1,25 Prozent auf 322,80 CHF), Amrize (+ 1,10 Prozent auf 41,35 CHF), Swisscom (+ 0,69 Prozent auf 652,00 CHF) und Partners Group (+ 0,60 Prozent auf 707,20 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil UBS (-1,37 Prozent auf 37,40 CHF), Logitech (-1,18 Prozent auf 88,46 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,79 Prozent auf 79,88 CHF), Holcim (-0,69 Prozent auf 71,50 CHF) und Givaudan (-0,32 Prozent auf 3.137,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.350.563 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 278,496 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net