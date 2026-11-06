SMI aktuell: SMI fällt

SMI im Fokus

06.11.26 15:57 Uhr

Am Freitagnachmittag ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Am Freitag bewegt sich der SMI um 15:40 Uhr via SIX 1,93 Prozent tiefer bei 14.678,93 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,742 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 1,78 Prozent leichter bei 14.701,05 Punkten in den Freitagshandel, nach 14.967,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 14.759,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14.596,21 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,270 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13.788,93 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 14.518,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der SMI einen Wert von 12.298,86 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 10,81 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 15.092,56 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit UBS (-0,28 Prozent auf 39,78 CHF), Amrize (-0,69 Prozent auf 34,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,71 Prozent auf 67,02 CHF), Sandoz (-0,91 Prozent auf 82,86 CHF) und Holcim (-0,95 Prozent auf 73,14 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Swiss Re (-4,30 Prozent auf 152,35 CHF), Alcon (-2,87 Prozent auf 60,98 CHF), Nestlé (-2,57 Prozent auf 84,99 CHF), Geberit (-2,51 Prozent auf 576,00 CHF) und Sika (-2,49 Prozent auf 184,05 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3.298.338 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 344,359 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 6,74 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net