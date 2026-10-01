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Marktbericht

SMI aktuell: SMI gibt zum Handelsstart nach

SMI aktuell: SMI gibt zum Handelsstart nach

So bewegt sich der SMI am Donnerstag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
84.00 EUR 0.86 EUR 1.03 %
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Alcon AG
56.52 EUR -0.56 EUR -0.98 %
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Amrize
32.56 EUR -0.38 EUR -1.15 %
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Galderma
175.00 EUR 2.00 EUR 1.16 %
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Logitech S.A.
89.10 EUR 0.06 EUR 0.07 %
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Nestlé SA (Nestle)
79.43 EUR -0.67 EUR -0.84 %
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Partners Group AG
634.40 EUR -0.60 EUR -0.09 %
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Richemont
188.35 EUR -0.65 EUR -0.34 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
363.60 EUR -6.45 EUR -1.74 %
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Sika AG
189.45 EUR -3.55 EUR -1.84 %
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Swiss Life AG (N)
941.20 EUR -11.80 EUR -1.24 %
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Swiss Re AG
144.45 EUR -3.25 EUR -2.20 %
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UBS
41.75 EUR -0.77 EUR -1.81 %
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Indizes
SMI
13,673.14 CHF -157.20 CHF -1.14 %
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Um 09:10 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,92 Prozent schwächer bei 13.703,43 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,568 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,794 Prozent auf 13.720,53 Punkte an der Kurstafel, nach 13.830,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.720,53 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.695,14 Zählern.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 2,36 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 14.334,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der SMI 14.114,00 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, stand der SMI bei 12.360,13 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 3,44 Prozent zu Buche. Bei 14.669,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12.053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Galderma (+ 0,51 Prozent auf 166,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,48 Prozent auf 79,80 CHF), Logitech (+ 0,45 Prozent auf 84,80 CHF), Amrize (+ 0,45 Prozent auf 31,51 CHF) und Alcon (-0,04 Prozent auf 53,96 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Richemont (-2,18 Prozent auf 175,20 CHF), Sika (-1,58 Prozent auf 181,10 CHF), Swiss Life (-1,28 Prozent auf 882,20 CHF), UBS (-1,19 Prozent auf 39,81 CHF) und Nestlé (-1,17 Prozent auf 75,13 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 385.851 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 293,432 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 7,53 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.

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