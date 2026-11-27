SMI-Performance

Letztendlich zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Der SMI notierte im SIX-Handel letztendlich um 0,42 Prozent stärker bei 14.879,97 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,702 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,102 Prozent auf 14.832,83 Punkte an der Kurstafel, nach 14.817,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 14.819,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.920,99 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 2,04 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 27.10.2026, einen Stand von 14.597,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wurde der SMI auf 14.384,37 Punkte taxiert. Der SMI stand vor einem Jahr, am 27.11.2025, bei 12.831,05 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,32 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 15.272,42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 3,94 Prozent auf 86,56 CHF), Partners Group (+ 2,51 Prozent auf 654,60 CHF), Richemont (+ 1,57 Prozent auf 174,65 CHF), UBS (+ 1,52 Prozent auf 38,10 CHF) und Alcon (+ 1,36 Prozent auf 65,42 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Swiss Re (-0,61 Prozent auf 154,25 CHF), Nestlé (-0,35 Prozent auf 87,34 CHF), Sandoz (-0,30 Prozent auf 79,28 CHF), Geberit (-0,24 Prozent auf 591,40 CHF) und Swiss Life (-0,02 Prozent auf 972,60 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3.304.072 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 348,376 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,22 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net