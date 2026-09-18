SMI aktuell: SMI liegt am Freitagmittag im Minus

SMI-Performance im Blick

18.09.26 12:25 Uhr

Das macht der SMI aktuell.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:07 Uhr um 0,06 Prozent tiefer bei 13.939,51 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,588 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,330 Prozent leichter bei 13.901,32 Punkten in den Handel, nach 13.947,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.964,30 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.890,76 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,784 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 14.320,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, stand der SMI bei 13.765,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der SMI mit 12.049,13 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,23 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 1,94 Prozent auf 85,96 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,91 Prozent auf 81,04 CHF), Roche (+ 0,86 Prozent auf 364,30 CHF), UBS (+ 0,84 Prozent auf 42,24 CHF) und Partners Group (+ 0,71 Prozent auf 625,40 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Swisscom (-2,90 Prozent auf 652,00 CHF), Nestlé (-2,29 Prozent auf 76,54 CHF), Kühne + Nagel International (-1,29 Prozent auf 213,70 CHF), Amrize (-1,16 Prozent auf 31,45 CHF) und Richemont (-1,05 Prozent auf 169,75 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 4.929.397 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 304,649 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,15 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net