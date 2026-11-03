SMI aktuell: SMI liegt im Plus

SMI im Blick

03.11.26 15:57 Uhr

Der SMI zeigt sich derzeit kaum verändert.

Am Dienstag geht es im SMI um 15:40 Uhr via SIX um 0,06 Prozent auf 14.811,78 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,717 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14.757,15 Zählern und damit 0,307 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14.802,52 Punkte).

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14.731,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14.863,48 Punkten erreichte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der SMI einen Wert von 13.660,92 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14.371,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der SMI einen Wert von 12.235,54 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,81 Prozent aufwärts. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.863,48 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12.053,51 Zähler.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,35 Prozent auf 72,30 CHF), Holcim (+ 0,79 Prozent auf 71,66 CHF), Novartis (+ 0,64 Prozent auf 132,36 CHF), Swiss Life (+ 0,60 Prozent auf 965,40 CHF) und Sandoz (+ 0,41 Prozent auf 83,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Geberit (-2,11 Prozent auf 576,60 CHF), Logitech (-1,78 Prozent auf 77,12 CHF), Alcon (-1,52 Prozent auf 59,50 CHF), Givaudan (-1,08 Prozent auf 3.957,00 CHF) und Amrize (-1,05 Prozent auf 34,99 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1.572.407 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 351,228 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 11,00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net