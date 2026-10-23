SMI aktuell: SMI mittags mit Abgaben

SMI-Performance im Blick

23.10.26 12:26 Uhr

Der SMI notiert heute im Minus.

Der SMI gibt im SIX-Handel um 12:07 Uhr um 0,66 Prozent auf 14.451,39 Punkte nach. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,684 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,172 Prozent auf 14.572,95 Punkte an der Kurstafel, nach 14.547,97 Punkten am Vortag.

Bei 14.552,72 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14.445,65 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,863 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der SMI mit 13.921,72 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wurde der SMI auf 14.214,95 Punkte taxiert. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 23.10.2025, mit 12.557,27 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 9,09 Prozent zu Buche. Bei 14.669,51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Punkten.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 6,13 Prozent auf 67,50 CHF), Logitech (+ 2,04 Prozent auf 91,90 CHF), Amrize (+ 2,02 Prozent auf 32,85 CHF), Partners Group (+ 1,92 Prozent auf 624,80 CHF) und Geberit (+ 0,79 Prozent auf 564,20 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Richemont (-4,61 Prozent auf 164,50 CHF), Sika (-1,41 Prozent auf 181,90 CHF), Novartis (-1,04 Prozent auf 127,54 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,99 Prozent auf 68,24 CHF) und Swiss Re (-0,97 Prozent auf 152,85 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.294.570 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 338,120 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net