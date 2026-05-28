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SMI-Performance

SMI aktuell: SMI notiert am Freitagmittag im Plus

29.05.26 12:25 Uhr
SMI aktuell: SMI notiert am Freitagmittag im Plus | finanzen.net

Der SMI gewinnt heute an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
83,64 CHF 0,20 CHF 0,24%
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Indizes
SMI
13.611,0 PKT 106,2 PKT 0,79%
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Der SMI steigt im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,70 Prozent auf 13.599,71 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,617 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,228 Prozent fester bei 13.535,58 Punkten in den Handel, nach 13.504,76 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13.516,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13.616,63 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Auf Wochensicht fiel der SMI bereits um 0,149 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13.031,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der SMI einen Stand von 14.014,30 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.05.2025, bei 12.186,74 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,66 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 3,69 Prozent auf 90,96 CHF), Richemont (+ 2,75 Prozent auf 170,05 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,84 Prozent auf 182,40 CHF), Geberit (+ 1,58 Prozent auf 513,00 CHF) und Sika (+ 1,21 Prozent auf 154,25 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Partners Group (-0,48 Prozent auf 829,00 CHF), Swiss Life (-0,28 Prozent auf 847,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,19 Prozent auf 83,28 CHF), Roche (+ 0,15 Prozent auf 329,40 CHF) und Swiss Re (+ 0,34 Prozent auf 118,60 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1.021.900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 288,389 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
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06.03.2026Roche BuyUBS AG
10.02.2026Roche OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
09.03.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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16.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
02.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
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