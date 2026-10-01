SMI aktuell: SMI sackt ab

Index im Blick

01.10.26 12:25 Uhr

Der SMI notiert heute im negativen Bereich.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:07 Uhr um 1,26 Prozent tiefer bei 13.655,72 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,568 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,794 Prozent auf 13.720,53 Punkte an der Kurstafel, nach 13.830,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.620,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.720,53 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Verluste von 2,70 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 01.09.2026, den Wert von 14.334,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bewegte sich der SMI bei 14.114,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12.360,13 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 3,08 Prozent zu. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,58 Prozent auf 79,88 CHF), Logitech (+ 0,54 Prozent auf 84,88 CHF), Amrize (-0,54 Prozent auf 31,20 CHF), Roche (-0,60 Prozent auf 347,00 CHF) und Alcon (-0,70 Prozent auf 53,60 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Richemont (-3,04 Prozent auf 173,65 CHF), UBS (-2,11 Prozent auf 39,44 CHF), Sandoz (-1,89 Prozent auf 69,52 CHF), Nestlé (-1,67 Prozent auf 74,75 CHF) und Novartis (-1,65 Prozent auf 117,98 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.603.350 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 293,432 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net