SMI aktuell: SMI zeigt sich zum Start schwächer

SMI-Kursverlauf

02.11.26 09:27 Uhr

Der SMI fällt am Montag nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:10 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,59 Prozent leichter bei 14.722,78 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,709 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,621 Prozent leichter bei 14.718,69 Punkten in den Handel, nach 14.810,66 Punkten am Vortag.

Bei 14.703,70 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14.733,22 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Der SMI stand vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 13.660,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14.346,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der SMI bei 12.234,50 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,14 Prozent. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.861,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 1,18 Prozent auf 79,18 CHF), Partners Group (+ 1,06 Prozent auf 647,20 CHF), Amrize (+ 1,00 Prozent auf 34,19 CHF), Geberit (+ 0,56 Prozent auf 577,80 CHF) und Givaudan (+ 0,40 Prozent auf 3.989,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Novartis (-1,51 Prozent auf 131,76 CHF), Richemont (-1,39 Prozent auf 163,50 CHF), Roche (-1,34 Prozent auf 398,00 CHF), Sandoz (-0,68 Prozent auf 81,82 CHF) und Galderma (-0,47 Prozent auf 191,95 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 200.488 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 348,709 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 11,12 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net