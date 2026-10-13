SMI aktuell: SMI zum Ende des Dienstagshandels freundlich

SIX-Handel im Fokus

13.10.26 17:57 Uhr

Der SMI gewann am zweiten Tag der Woche an Wert.

Am Dienstag stieg der SMI via SIX zum Handelsschluss um 0,36 Prozent auf 13.927,52 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,581 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,561 Prozent auf 13.955,75 Punkte an der Kurstafel, nach 13.877,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14.066,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13.909,27 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der SMI mit 13.775,27 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der SMI 14.266,18 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der SMI einen Wert von 12.484,80 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 5,13 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14.669,51 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 9,43 Prozent auf 3.817,00 CHF), Logitech (+ 2,97 Prozent auf 85,16 CHF), Geberit (+ 1,85 Prozent auf 540,60 CHF), Zurich Insurance (+ 1,76 Prozent auf 589,00 CHF) und Swiss Re (+ 1,59 Prozent auf 147,25 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Alcon (-1,91 Prozent auf 52,42 CHF), Lonza (-1,32 Prozent auf 566,40 CHF), Amrize (-1,28 Prozent auf 30,08 CHF), Novartis (-0,55 Prozent auf 119,30 CHF) und Galderma (-0,48 Prozent auf 167,35 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.594.516 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 305,704 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,51 zu Buche schlagen. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,62 Prozent.

Redaktion finanzen.net