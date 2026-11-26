SMI-Entwicklung

Der SMI stieg letztendlich.

Der SMI tendierte im SIX-Handel schlussendlich um 1,18 Prozent stärker bei 14.838,66 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,715 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,901 Prozent stärker bei 14.797,07 Punkten in den Handel, nach 14.664,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14.858,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14.776,08 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,76 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14.538,95 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, wies der SMI einen Wert von 14.542,90 Punkten auf. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 26.11.2025, mit 12.822,24 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15.272,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Amrize (+ 4,16 Prozent auf 36,31 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,97 Prozent auf 65,24 CHF), Sika (+ 2,40 Prozent auf 189,90 CHF), Logitech (+ 2,39 Prozent auf 83,28 CHF) und Richemont (+ 2,11 Prozent auf 171,95 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Sandoz (-1,78 Prozent auf 79,52 CHF), Galderma (-0,38 Prozent auf 183,30 CHF), Novartis (+ 0,11 Prozent auf 128,24 CHF), Nestlé (+ 0,57 Prozent auf 87,65 CHF) und Roche (+ 0,75 Prozent auf 404,00 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4.078.970 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 352,486 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net