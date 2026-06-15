SMI aktuell: SMI zum Handelsstart leichter

SMI-Performance

So bewegt sich der SMI am Mittwochmorgen.

Am Mittwoch verbucht der SMI um 09:10 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,03 Prozent auf 13.757,68 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,613 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,142 Prozent leichter bei 13.741,95 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13.761,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13.732,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13.766,42 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,603 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 13.220,17 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 17.03.2026, einen Stand von 12.962,41 Punkten auf. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, bei 12.007,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,85 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14.063,53 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Lonza (+ 1,11 Prozent auf 499,90 CHF), Holcim (+ 0,84 Prozent auf 76,46 CHF), Geberit (+ 0,65 Prozent auf 523,80 CHF), Sika (+ 0,44 Prozent auf 160,15 CHF) und Alcon (+ 0,38 Prozent auf 52,72 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Swisscom (-1,17 Prozent auf 631,50 CHF), Logitech (-1,17 Prozent auf 86,28 CHF), Kühne + Nagel International (-0,73 Prozent auf 184,60 CHF), Swiss Life (-0,66 Prozent auf 869,40 CHF) und Zurich Insurance (-0,59 Prozent auf 573,40 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 306.112 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 282,257 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net