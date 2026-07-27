SMI aktuell: SMI zum Start des Freitagshandels leichter
SMI-Handel am fünften Tag der Woche.
Werte in diesem Artikel
Um 09:10 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,42 Prozent leichter bei 14.307,14 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,666 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,369 Prozent auf 14.315,12 Punkte an der Kurstafel, nach 14.368,16 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 14.290,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.324,87 Punkten verzeichnete.
SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,322 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 21.07.2026, einen Stand von 14.298,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.05.2026, wurde der SMI auf 13.446,43 Punkte taxiert. Der SMI stand vor einem Jahr, am 21.08.2025, bei 12.241,67 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,00 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI
Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,68 Prozent auf 80,14 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,47 Prozent auf 214,40 CHF), Holcim (+ 0,40 Prozent auf 69,96 CHF), Swisscom (+ 0,31 Prozent auf 637,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,07 Prozent auf 138,40 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Alcon (-1,75 Prozent auf 58,24 CHF), Roche (-1,32 Prozent auf 366,90 CHF), Novartis (-0,89 Prozent auf 125,22 CHF), Amrize (-0,74 Prozent auf 36,16 CHF) und Partners Group (-0,64 Prozent auf 711,80 CHF).
Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 267.491 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 312,497 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick
Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,38 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG