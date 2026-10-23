DAX 25.213 -0,6%ESt50 6.053 -0,6%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 10,85 +0,9%Nas 26.009 -2,6%Bitcoin 72.781 +0,5%Euro 1,1198 -0,2%Öl 114,2 +0,9%Gold 4.013 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SMI-Performance im Blick

SMI aktuell: SMI zum Start in der Verlustzone

SMI aktuell: SMI zum Start in der Verlustzone

Der SMI gibt seine Gewinne vom Vortag am Freitagmorgen wieder ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
74.44 EUR -2.16 EUR -2.82 %
Charts | News | Analysen
Alcon AG
62.52 EUR 1.80 EUR 2.96 %
Charts | News | Analysen
Amrize
35.07 EUR 1.03 EUR 3.03 %
Charts | News | Analysen
Holcim AG
72.10 EUR 2.80 EUR 4.04 %
Charts | News | Analysen
Logitech S.A.
99.42 EUR -1.08 EUR -1.07 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
90.71 EUR -1.70 EUR -1.84 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
138.24 EUR -0.76 EUR -0.55 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
668.20 EUR 10.40 EUR 1.58 %
Charts | News | Analysen
Richemont
186.60 EUR -0.90 EUR -0.48 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
422.45 EUR 0.25 EUR 0.06 %
Charts | News | Analysen
Sika AG
193.75 EUR -4.20 EUR -2.12 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
166.25 EUR 0.60 EUR 0.36 %
Charts | News | Analysen
UBS
41.48 EUR -0.40 EUR -0.96 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SMI
14,468.90 CHF -79.07 CHF -0.54 %
News | Analysen

Der SMI fällt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,37 Prozent auf 14.493,69 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,684 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,172 Prozent auf 14.572,95 Punkte an der Kurstafel, nach 14.547,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.552,72 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.485,87 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,16 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der SMI einen Stand von 13.921,72 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14.214,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, stand der SMI noch bei 12.557,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 9,41 Prozent. Bei 14.669,51 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12.053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 4,87 Prozent auf 66,70 CHF), Logitech (+ 1,55 Prozent auf 91,46 CHF), Amrize (+ 1,55 Prozent auf 32,70 CHF), Partners Group (+ 0,85 Prozent auf 618,20 CHF) und UBS (+ 0,13 Prozent auf 38,44 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Sika (-1,65 Prozent auf 181,45 CHF), Richemont (-1,30 Prozent auf 170,20 CHF), Nestlé (-0,95 Prozent auf 83,57 CHF), Novartis (-0,70 Prozent auf 127,98 CHF) und Alcon (-0,59 Prozent auf 57,50 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 631.495 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 338,120 Mrd. Euro den größten Anteil.

SMI-Fundamentaldaten

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
22.10.26 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Nestlé Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.