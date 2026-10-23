SMI aktuell: SMI zum Start in der Verlustzone

SMI-Performance im Blick

23.10.26 09:27 Uhr

Der SMI gibt seine Gewinne vom Vortag am Freitagmorgen wieder ab.

Der SMI fällt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,37 Prozent auf 14.493,69 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,684 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,172 Prozent auf 14.572,95 Punkte an der Kurstafel, nach 14.547,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.552,72 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.485,87 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,16 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der SMI einen Stand von 13.921,72 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14.214,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, stand der SMI noch bei 12.557,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 9,41 Prozent. Bei 14.669,51 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12.053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 4,87 Prozent auf 66,70 CHF), Logitech (+ 1,55 Prozent auf 91,46 CHF), Amrize (+ 1,55 Prozent auf 32,70 CHF), Partners Group (+ 0,85 Prozent auf 618,20 CHF) und UBS (+ 0,13 Prozent auf 38,44 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Sika (-1,65 Prozent auf 181,45 CHF), Richemont (-1,30 Prozent auf 170,20 CHF), Nestlé (-0,95 Prozent auf 83,57 CHF), Novartis (-0,70 Prozent auf 127,98 CHF) und Alcon (-0,59 Prozent auf 57,50 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 631.495 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 338,120 Mrd. Euro den größten Anteil.

SMI-Fundamentaldaten

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net