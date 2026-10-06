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SMI im Fokus

SMI aktuell: So bewegt sich der SMI aktuell

SMI aktuell: So bewegt sich der SMI aktuell

Der SMI verzeichnet am zweiten Tag der Woche Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
87.30 EUR -0.32 EUR -0.37 %
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Alcon AG
56.12 EUR -0.84 EUR -1.47 %
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Amrize
32.79 EUR 0.12 EUR 0.37 %
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Galderma
171.00 EUR -1.00 EUR -0.58 %
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Givaudan AG
3,634.00 EUR -9.00 EUR -0.25 %
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Lonza AG (N)
615.80 EUR 2.20 EUR 0.36 %
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Nestlé SA (Nestle)
80.09 EUR 0.13 EUR 0.16 %
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Partners Group AG
649.60 EUR -1.00 EUR -0.15 %
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Richemont
185.85 EUR -0.85 EUR -0.46 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
373.40 EUR -1.60 EUR -0.43 %
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Sika AG
190.25 EUR -5.80 EUR -2.96 %
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Swiss Life AG (N)
963.40 EUR 0.80 EUR 0.08 %
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Swiss Re AG
152.00 EUR 0.25 EUR 0.16 %
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UBS
43.10 EUR 0.28 EUR 0.65 %
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Indizes
SMI
13,788.93 CHF 85.40 CHF 0.62 %
News | Analysen

Am Dienstag verbucht der SMI um 15:40 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,62 Prozent auf 13.787,82 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,565 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,572 Prozent fester bei 13.781,93 Punkten, nach 13.703,53 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13.779,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13.903,62 Punkten lag.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14.395,94 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 14.302,26 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 12.551,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,08 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Punkten.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Lonza (+ 2,19 Prozent auf 587,40 CHF), Amrize (+ 1,66 Prozent auf 31,17 CHF), UBS (+ 1,50 Prozent auf 40,63 CHF), Givaudan (+ 0,89 Prozent auf 3.411,00 CHF) und Nestlé (+ 0,78 Prozent auf 75,06 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Richemont (-0,46 Prozent auf 173,85 CHF), Galderma (-0,15 Prozent auf 161,20 CHF), Swiss Life (+ 0,07 Prozent auf 899,00 CHF), Alcon (+ 0,11 Prozent auf 53,14 CHF) und Sika (+ 0,14 Prozent auf 175,25 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.280.805 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 296,952 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,44 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.

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