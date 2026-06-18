SMI aktuell: So steht der SMI nachmittags

Index im Fokus

Der SMI kommt am Freitag nicht vom Fleck.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,03 Prozent leichter bei 13.761,72 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,621 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 13.755,19 Zählern und damit 0,077 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13.765,83 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13.826,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13.727,95 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,574 Prozent abwärts. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 19.05.2026, den Stand von 13.364,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, lag der SMI bei 12.459,54 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 19.06.2025, den Wert von 11.871,52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,88 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Alcon (+ 1,35 Prozent auf 52,60 CHF), Givaudan (+ 1,28 Prozent auf 3.234,00 CHF), Swiss Re (+ 0,98 Prozent auf 123,30 CHF), Lonza (+ 0,90 Prozent auf 496,00 CHF) und Novartis (+ 0,86 Prozent auf 119,06 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Amrize (-3,42 Prozent auf 43,49 CHF), Partners Group (-2,66 Prozent auf 681,00 CHF), Richemont (-0,86 Prozent auf 183,45 CHF), UBS (-0,75 Prozent auf 40,75 CHF) und Nestlé (-0,68 Prozent auf 78,42 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6.745.733 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 282,530 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net