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Index im Blick

SMI aktuell: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im SMI

SMI aktuell: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im SMI

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SMI auch am vierten Tag der Woche aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
75.90 EUR -0.40 EUR -0.52 %
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Alcon AG
65.76 EUR 0.76 EUR 1.17 %
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Logitech S.A.
90.34 EUR -0.36 EUR -0.40 %
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Novartis AG
146.00 EUR 3.32 EUR 2.33 %
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Partners Group AG
710.00 EUR -30.20 EUR -4.08 %
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Richemont
191.10 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
438.45 EUR 5.10 EUR 1.18 %
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Swiss Re AG
161.90 EUR -2.95 EUR -1.79 %
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UBS
44.32 EUR 0.44 EUR 1.00 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
685.80 EUR -0.40 EUR -0.06 %
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Indizes
SMI
15,171.03 CHF 117.17 CHF 0.78 %
News | Analysen

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,88 Prozent stärker bei 15.186,98 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,729 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,845 Prozent auf 15.181,09 Punkte an der Kurstafel, nach 15.053,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 15.180,18 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15.200,17 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 2,71 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 12.10.2026, den Wert von 13.877,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bewegte sich der SMI bei 14.449,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12.793,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 14,64 Prozent zu. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 15.200,17 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Alcon (+ 3,46 Prozent auf 61,54 CHF), Novartis (+ 1,64 Prozent auf 134,92 CHF), Richemont (+ 1,36 Prozent auf 178,35 CHF), Zurich Insurance (+ 1,35 Prozent auf 646,00 CHF) und Roche (+ 1,07 Prozent auf 406,20 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Partners Group (-2,13 Prozent auf 669,40 CHF), UBS (-0,53 Prozent auf 40,98 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,42 Prozent auf 70,40 CHF), Swiss Re (+ 0,27 Prozent auf 150,90 CHF) und Logitech (+ 0,34 Prozent auf 83,68 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 198.513 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 346,686 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,81 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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