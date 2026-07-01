DAX25.779 +0,8%Est506.413 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2300 +1,6%Nas25.833 -0,8%Bitcoin55.259 -0,5%Euro1,1430 -0,1%Öl71,85 -0,1%Gold4.154 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneins -- Mega-Deal perfekt: Continental verkauft ContiTech -- BASF überrascht mit optimistischem Ausblick -- Commerzbank, Siemens Energy, Mercedes-Benz im Fokus
Top News
SDAX-Papier Einhell Germany vz-Aktie: Über diese Dividende können sich Einhell Germany vz-Aktionäre freuen SDAX-Papier Einhell Germany vz-Aktie: Über diese Dividende können sich Einhell Germany vz-Aktionäre freuen
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SMI dürfte schwächer starten -- DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

06.07.26 07:05 Uhr

Für den heimischen Markt zeichnen sich vorbörslich Verluste ab. Am deutschen Aktienmarkt dürfte nach den jüngsten Rekorden zunächst Richtungssuche das Bild prägen. An den Börsen in Fernost finden die Indizes keine einheitliche Richtung.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch