SMI-Handel aktuell: Anleger lassen SMI schlussendlich steigen

SMI im Blick

Letztendlich zeigten sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Schlussendlich notierte der SMI im SIX-Handel 0,80 Prozent stärker bei 13.463,33 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,566 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,270 Prozent höher bei 13.392,31 Punkten, nach 13.356,31 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13.312,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 13.473,91 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1,29 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bewegte sich der SMI bei 13.100,63 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, bei 13.065,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wurde der SMI mit 12.351,89 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,63 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14.063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Nestlé (+ 2,57 Prozent auf 79,73 CHF), Swisscom (+ 1,85 Prozent auf 659,50 CHF), Roche (+ 1,60 Prozent auf 323,90 CHF), Swiss Re (+ 1,56 Prozent auf 120,45 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,19 Prozent auf 561,20 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Logitech (-1,36 Prozent auf 88,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,14 Prozent auf 79,60 CHF), Sika (-0,86 Prozent auf 149,60 CHF), Holcim (-0,39 Prozent auf 71,72 CHF) und UBS (-0,37 Prozent auf 37,78 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.424.045 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 278,496 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,62 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net