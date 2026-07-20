SMI-Handel aktuell: Börsianer lassen SMI steigen

SMI aktuell

21.07.26 12:25 Uhr

Der SMI performt am Dienstag positiv.

Um 12:08 Uhr verbucht der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,36 Prozent auf 14.305,10 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,676 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,340 Prozent auf 14.205,89 Punkte an der Kurstafel, nach 14.254,36 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.310,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 14.205,00 Einheiten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der SMI 13.774,02 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, betrug der SMI-Kurs 13.134,14 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, wies der SMI einen Stand von 11.936,89 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7,98 Prozent zu. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.464,53 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Novartis (+ 3,09 Prozent auf 126,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 80,50 CHF), Logitech (+ 1,50 Prozent auf 83,84 CHF), Richemont (+ 0,66 Prozent auf 198,05 CHF) und UBS (+ 0,64 Prozent auf 42,32 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Alcon (-2,36 Prozent auf 55,42 CHF), Swiss Re (-1,48 Prozent auf 133,35 CHF), Lonza (-1,13 Prozent auf 558,60 CHF), Givaudan (-1,12 Prozent auf 3.363,00 CHF) und Geberit (-1,08 Prozent auf 513,80 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 938.027 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 287,455 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,83 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net