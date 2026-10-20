SMI-Handel aktuell: SMI beendet die Dienstagssitzung im Plus

SMI-Marktbericht

20.10.26 17:57 Uhr

Der SMI verbuchte schlussendlich Zuwächse.

Am Dienstag bewegte sich der SMI via SIX schlussendlich 0,76 Prozent höher bei 14.478,37 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,653 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,009 Prozent schwächer bei 14.367,43 Punkten in den Handel, nach 14.368,78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14.332,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14.494,18 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der SMI bei 13.786,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, lag der SMI bei 14.254,36 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 20.10.2025, mit 12.635,02 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,29 Prozent nach oben. 14.669,51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12.053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Roche (+ 2,58 Prozent auf 389,90 CHF), Alcon (+ 2,20 Prozent auf 55,76 CHF), Lonza (+ 1,92 Prozent auf 625,00 CHF), Novartis (+ 1,85 Prozent auf 126,50 CHF) und Amrize (+ 1,52 Prozent auf 31,98 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5,01 Prozent auf 70,96 CHF), Givaudan (-0,18 Prozent auf 3.960,00 CHF), Partners Group (-0,10 Prozent auf 611,40 CHF), UBS (+ 0,05 Prozent auf 39,10 CHF) und Geberit (+ 0,25 Prozent auf 557,40 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 5.367.963 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 325,386 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net