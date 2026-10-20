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SMI-Marktbericht

SMI-Handel aktuell: SMI beendet die Dienstagssitzung im Plus

SMI-Handel aktuell: SMI beendet die Dienstagssitzung im Plus

Der SMI verbuchte schlussendlich Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.12 EUR -3.68 EUR -4.61 %
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Alcon AG
60.10 EUR 1.42 EUR 2.42 %
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Amrize
33.61 EUR 0.15 EUR 0.45 %
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Geberit AG (N)
596.20 EUR -0.20 EUR -0.03 %
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Givaudan AG
4,253.00 EUR -1.00 EUR -0.02 %
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Lonza AG (N)
670.00 EUR 13.60 EUR 2.07 %
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Novartis AG
135.66 EUR 1.70 EUR 1.27 %
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Partners Group AG
657.20 EUR -4.20 EUR -0.64 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
418.65 EUR 10.25 EUR 2.51 %
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Swiss Re AG
164.40 EUR 3.55 EUR 2.21 %
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UBS
41.98 EUR -0.02 EUR -0.05 %
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Indizes
SMI
14,478.37 CHF 109.59 CHF 0.76 %
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Am Dienstag bewegte sich der SMI via SIX schlussendlich 0,76 Prozent höher bei 14.478,37 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,653 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,009 Prozent schwächer bei 14.367,43 Punkten in den Handel, nach 14.368,78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14.332,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14.494,18 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der SMI bei 13.786,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, lag der SMI bei 14.254,36 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 20.10.2025, mit 12.635,02 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,29 Prozent nach oben. 14.669,51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12.053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Roche (+ 2,58 Prozent auf 389,90 CHF), Alcon (+ 2,20 Prozent auf 55,76 CHF), Lonza (+ 1,92 Prozent auf 625,00 CHF), Novartis (+ 1,85 Prozent auf 126,50 CHF) und Amrize (+ 1,52 Prozent auf 31,98 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5,01 Prozent auf 70,96 CHF), Givaudan (-0,18 Prozent auf 3.960,00 CHF), Partners Group (-0,10 Prozent auf 611,40 CHF), UBS (+ 0,05 Prozent auf 39,10 CHF) und Geberit (+ 0,25 Prozent auf 557,40 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 5.367.963 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 325,386 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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